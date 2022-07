Laâyoune: Près de 10 MDH pour des projets INDH en 2023

vendredi, 1 juillet, 2022 à 19:38

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont mis en échec vendredi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic de 2 tonnes de chira à bord d’un camion de transport de marchandises et interpelé deux personnes (le chauffeur et son assistant) âgées de 34 et 44 ans.