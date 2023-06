Laâyoune-Sakia El Hamra: Plus de 13.700 candidats à l’examen national et régional unifié du baccalauréat

samedi, 3 juin, 2023 à 16:52

Laâyoune – Quelque 13.726 candidats, relevant de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, passent les épreuves de la session normale de l’examen national et régional unifié du baccalauréat.

Le nombre de candidats inscrits à l’examen national unifié est de 8.970, dont 4.636 sont des filles, soit un taux de 51,68 %, contre 4.756 candidats à l’examen régional unifié, dont 2.442 des filles, soit un taux de 51,34 %, indique un communiqué de l’AREF de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Les candidats à l’examen national unifié se répartissent sur 6.525 candidats scolarisés, avec un taux de 72,74 %, alors que le nombre de candidats libres qui est de 2.445, représente 27,26 % du nombre total.

Les candidats du pôle scientifique, technique et professionnel sont au nombre de 5.807, alors que le nombre des candidats du pôle littéraire et enseignement originel s’élève à 3.163.

Par délégation provinciale, le nombre des candidats se répartissent entre Laâyoune (5.919 candidats), Es-Semara (1.742), Boujdour (997) et Tarfaya (312).

Un total de 3.498 candidats du pôle scientifique, technique et professionnel, dont 1.846 filles ont passé les épreuves de la session ordinaire de l’examen régional unifié de la première année du baccalauréat pour l’année 2023, tandis que le nombre des candidats du pôle littéraire et enseignement originel s’élève à 1.258, dont 596 sont des filles.

Afin d’assurer le suivi minutieux du déroulement des épreuves de la session ordinaire des examens du baccalauréat, 34 centres ont été aménagés, dont 15 centres pour les candidats libres y compris deux centres dans les établissements pénitentiaires.

L’AREF a, en outre, indiqué que quatre centres de correction ont été aménagés pour réussir cette échéance nationale, précisant que le nombre des ressources humaines mobilisées pour la supervision de l’opération a atteint 1.599, notamment les cadres chargés de la surveillance, les contrôleurs du bon déroulement de l’examen, les chargés de la permanence, les correcteurs et les surveillants de la correction, ainsi que les équipes régionales et provinciales chargées de gestion des examens.

Afin d’assurer le déroulement de cette échéance nationale dans les meilleures conditions, l’AREF de Laâyoune-Sakia El Hamra et ses directions provinciales ont pris toutes les mesures et dispositions nécessaires pour créer les conditions adéquates des épreuves du baccalauréat qui garantissent aux candidats tous leurs droits à l’équité et à l’égalité des chances.

Les épreuves de l’examen national unifié du Baccalauréat se dérouleront pour les candidats libres et scolarisés les 06, 07 et 08 juin pour le pôle scientifique, technique et professionnel, et les 09 et 10 juin pour le pôle littérature et enseignement originel. Les résultats de cette session ordinaire seront annoncés le 19 juin.