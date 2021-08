Laâyoune-Sakia El Hamra: 170.800 Qtx de fourrages subventionnés distribués aux agriculteurs

jeudi, 26 août, 2021 à 12:22

Le Parti de la Choura et de l’Istiqlal considère que la lutte contre les répercussions économiques, sociales et politiques de la pandémie de Covid-19 sur la situation globale du Royaume est l’un des plus importants défis des échéances du 8 septembre, a affirmé son secrétaire général, Ahmed Belghazi.