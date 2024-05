Laâyoune-Sakia El Hamra: Mise en service de 15 centres de santé

vendredi, 17 mai, 2024 à 19:38

El Marssa (Province de Laâyoune) – L’offre de soins au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra s’est renforcée avec la mise en service, vendredi, de 15 centres de santé de premier et deuxième niveaux, et ce dans le cadre de la politique de réhabilitation et d’équipement des établissements de santé publics.