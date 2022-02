Laâyoune: Tenue de la 4ème réunion régionale de la tournée territoriale de l’INDH

mardi, 8 février, 2022 à 16:56

Laâyoune – La quatrième réunion de la tournée territoriale de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a été tenue, mardi à Laâyoune, afin de présenter les réalisations de la phase III de ce chantier phare et les moyens d’améliorer sa mise en œuvre.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du Wali, Coordonnateur national de l’INDH, Mohamed Dardouri, vise à informer et sensibiliser les partenaires de l’Initiative à la vision et aux enjeux de la phase III, particulièrement en matière de valorisation du capital humain et d’inclusion économique des jeunes.

Il s’agit aussi de mettre en avant le bilan des réalisations de l’INDH au cours de ces dernières années, d’échanger avec les élus, responsables locaux et représentants de la société civile et recueillir leurs propositions, en plus de débattre des éventuelles difficultés rencontrées afin d’améliorer les mécanismes de pilotage des projets et les conditions de leur mise en œuvre, a souligné M. Dardouri.

Il a relevé que l’INDH, depuis le lancement de sa troisième phase par SM le Roi Mohammed VI, a placé le capital humain, levier essentiel du développement, au cœur de ses préoccupations et actions, insistant sur la nécessité de redoubler les efforts de toutes les parties prenantes en vue de réaliser la convergence des actions et programmes.

Cette phase III a ainsi pour objectifs stratégiques la réalisation d’un développement humain inclusif pour atteindre l’égalité des chances entre tous les citoyens des douze régions du Royaume, a-t-il ajouté lors de cette réunion, tenue en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bekrate, du président du conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, d’élus, de responsables locaux, ainsi que des acteurs de la société civile.

Pour sa part, M. Bekrate a noté que l’INDH dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra a financé ces trois dernières années plusieurs projets visant le renforcement des infrastructures de base, la lutte contre la précarité, l’inclusion économique des jeunes et l’impulsion du capital humain des générations montantes, malgré les contraintes liées à la propagation du nouveau coronavirus (COVID-19).

Le wali a également appelé les divers partenaires de l’INDH à plus d’implication et de mobilisation pour passer à la vitesse supérieure dans la concrétisation des programmes de la 3ème phase afin d’améliorer les indices de développement humain dans la région.

Le soutien apporté par l’INDH dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra permet de donner une forte impulsion à l’emploi et à l’auto-entreprenariat et de promouvoir l’enseignement et la santé pour les nouvelles générations, a fait observer M. Bekrate.

Cette journée d’échanges a été l’occasion de revenir sur les principes fondateurs de la phase III de l’INDH en termes de vision, d’objectifs et de gouvernance, mais également de présenter le bilan des programmes INDH dans la région de Laayoune-Sakia El Hamra.

D’après les données présentées à cette occasion, un total de 360 projets a été réalisé dans la région entre 2019 et 2021 pour un montant global de 90,75 millions de dirhams, dont 72,75 MDH fournis par l’INDH.

La rencontre, à laquelle ont pris part aussi via visioconférence les membres des comités provinciaux de développement humain de Tarfaya, Boujdour et Es-Semara, s’est clôturée par un débat entre les participants, qui ont émis des recommandations pour l’amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre des projets INDH dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

L’étape de Laâyoune fait partie d’une tournée territoriale conduite par le Wali, Coordonnateur national de l’INDH, et organisée à travers les douze régions du Royaume au cours de ce mois de février.

Douze rencontres sont prévues à cet effet, une par chef-lieu de région, qui connaitront la participation de l’ensemble de l’écosystème INDH, qui compte plus de 16.000 personnes, dont les responsables de l’administration territoriale et des services déconcentrés de l’Etat, les élus et les représentants de la société civile.

Cette tournée territoriale, qui intervient à mi-parcours de la Phase III et au moment où le Royaume connait, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, un remarquable essor de son développement socioéconomique, constitue une précieuse opportunité pour l’INDH de renforcer davantage son ancrage territorial et d’être pleinement à l’écoute des populations bénéficiaires de ses programmes.