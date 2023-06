L’Académie du Royaume du Maroc rend hommage à son défunt membre Abou Bakr El Kadiri

dimanche, 4 juin, 2023 à 11:34

Rabat – L’Académie du Royaume du Maroc a organisé, samedi à Rabat, une conférence scientifique en hommage à son défunt membre, Abou Bakr El Kadiri, dans le cadre de ses séries de rencontres qui célèbrent les éminents intellectuels et figures qui se sont intéressés aux grandes préoccupations du projet sociétal et civilisationnel du Royaume.

Cette conférence, placée sous le thème “Le système des valeurs nationales et intellectuelles d’Abou Bakr El Kadiri”, a été présidée par Driss Dahak, membre de l’Académie, en présence de plusieurs personnalités du monde politique, de la pensée et de la culture.

Elle a été marquée par plusieurs témoignages de personnalités qui ont côtoyé de près le défunt, connu pour ses contributions scientifiques et politiques considérables en faveur de l’indépendance du Maroc et pour ses fortes positions au sujet de l’identité et de la culture marocaines.

A cette occasion, le secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a indiqué qu’au regard des courants intellectuels et sociétaux ayant marqué la vie d’Abou Bakr El Kadiri, il devient clair qu’ils ont produit des mentalités qui ont allié aussi bien la conscience nationale libératrice que celles éducative et sociétale; réformiste et civilisationnelle, ajoutant que M. El Kadiri partage cette vision de la renaissance nationale avec les pionniers du mouvement salafiste marocain comme Abou Chouaib Doukkali, Mohamed Belarbi El Alaoui, Allal Al Fassi, Abdellah Guennoun et El Mekki Naciri.

Abordant la pensée réformiste d’Abou Bakr El Kadiri, M. Lahjomri a affirmé que celle-ci est restée en phase avec le système de la consécration de la raison et de compréhension de la religion islamique à travers deux principales sources, le Saint Coran et la Souna du Prophète, en se basant à cet effet sur la volonté de construire une conscience islamique liée à sa religion et à la civilisation de son époque et ce, en faisant face aux défis qui entravent le progrès de la nation et en proposant une nouvelle pensée fondée sur la consécration de la raison et le rejet de l’aliénation.

Après avoir qualifié Abou Bakr El Kadiri de “penseur rénovateur, préoccupé par les questions de notre identité et de notre culture contemporaine”, M. Lahjomri a souligné que feu El Kadiri avait contribué à l’édification d’un mouvement réformiste sur une base politique légitime qui s’emploie à rapprocher la société des bonnes actions et à la prémunir contre la corruption.

Pour sa part, le président de la Fondation Abou Bakr El Kadiri pour la pensée et la culture, Khalid El Kadiri, fils de feu Abou Bakr El Kadiri, a salué l’engagement de l’Académie du Royaume du Maroc à préserver la mémoire de ses membres qui ont contribué au développement de ses activités et enrichi avec leurs présentations et interventions les débats qui ont émaillé la société.

Il a, en outre, relevé que le programme de cette rencontre aborde différents aspects du parcours d’Abou Bakr El Kadiri en tant que personnalité qui a voué toute sa vie au service de sa patrie à travers une action inlassable dans le domaine de la pensée et de l’éducation, une raison pour laquelle l’Académie a réuni une pléiade d’intellectuels qui ont côtoyé le défunt savant pour livrer des témoignages sur sa vie et sa riche contribution scientifique et intellectuelle.

Pour leur part, les autres intervenants ont indiqué que ce savant marocain avait une présence intellectuelle distinguée, multiforme et multidimensionnelle à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Académie marocaine du Royaume, soulignant qu’en guise de reconnaissance de son important apport scientifique, il était nécessaire d’aborder sa contribution au domaine culturel et scientifique tout au long des trois décennies de l’histoire de l’Académie, outre sa présence remarquable dans divers autres domaines.

Les intervenants, dont des universitaires et anciens ministres, ont ajouté que Abou Bakr El Kadiri, directeur de l’école “Al-Nahda” de la ville de Salé, est un militant politique parmi les dirigeants du Parti de l’Istiqlal, et également un penseur islamique dans ses articles, ses recherches et certains de ses livres, comme il est aussi un historien à travers son livre “Mes Mémoires dans le Mouvement National Marocain”, et journaliste engagé en tant que directeur de la revue “Al Imane et Arrissala”.