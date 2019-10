L’Académie du Royaume organise une conférence sur le soufisme en Afrique

samedi, 5 octobre, 2019 à 13:49

Rabat- “Figurations et implications historiques du soufisme dans les sociétés musulmanes d’Afrique orientale et de l’océan indien occidental” est le thème d’une conférence qui sera organisée mercredi prochain à Rabat par l’Académie du Royaume du Maroc.

Inscrite dans le cadre des activités culturelles et scientifiques de l’Académie et en amont de l’exposition “Trésors de l’Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar”, prévue du 17 octobre 2019 au 25 janvier 2020, la conférence sera prononcée par le Professeur Jean-Claude Penrad, anthropologue à l’Institut des mondes africains (IMAF)-Paris.

La conférence évoquera la question confrérique en Afrique orientale qui redevient un axe d’étude privilégié en contrepoint des nombreux travaux menés jusque-là en Afrique occidentale et septentrionale. Cette présentation, après les rappels historiques nécessaires pour cadrer l’influence de l’islam en Afrique de l’Est, afin d’éviter les anachronismes, permettra d’exposer les différentes phases de développement et de reproduction des confréries musulmanes, avant de poser des questions anthropologiques plus générales.

Jean-Claude Penrad est anthropologue et cinéaste à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et l’Institut des mondes africains (IMAF), Paris. Ses recherches portent sur les sociétés musulmanes en Afrique orientale et dans l’océan Indien occidental, les expressions rituelles de l’islam, le soufisme et le syncrétisme, les images du religieux. Il a notamment publié “Le long cours swahili”.