L’Académie Hassan II des sciences et techniques rend un hommage appuyé au Pr Taïeb Chkili

mercredi, 11 mai, 2022 à 13:21

Rabat – L’Académie Hassan II des sciences et techniques a rendu, mercredi à Rabat, un hommage appuyé au Pr Taïeb Chkili en reconnaissance à son brillant parcours et à son importante contribution à asseoir et à développer les structures et les activités de cette Académie au sein de laquelle il fut nommé membre résident par SM le Roi Mohammed VI.