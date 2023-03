L’action des femmes de la fonction publique à l’honneur

jeudi, 9 mars, 2023 à 20:12

L’ouvrage “Manifestations de l’existence dans le cinéma et la philosophie” de l’écrivain marocain Mohamed Noureddine Afaya, édité par le Centre culturel du livre en 2022, figure sur la liste restreinte du Prix du livre Cheikh Zayed dans la catégorie Arts et études critiques, avec deux autres ouvrages des écrivains tunisiens Jalila Tritar et Fakher Hakima.