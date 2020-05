L’administration de la prison locale de Ain Sbaa 1 dément les allégations sur l’agression d’un détenu

dimanche, 10 mai, 2020 à 0:13

Rabat- L’administration de la prison locale de Ain Sbaa 1 a démenti, dans une mise au point samedi, les allégations selon lesquelles un détenu aurait été soumis aux pires formes d’agression.

L’administration de l’établissement pénitentiaire souligne que les allégations mensongères contenues dans un article publié par certains sites électroniques sur le détenu N.Z sont dénuées de tout fondement, ajoutant que le détenu en question n’a subi aucune agression verbale ou physique de la part des fonctionnaires de la prison. C’est ce qu’a confirmé le détenu lui-même lorsqu’il a été entendu par le directeur de l’établissement pénitentiaire, indique-t-on de même source.

Le document relève en outre que la relation entre les fonctionnaires et les détenus est encadrée par les lois régissant les établissements pénitentiaires, notant que le détenu bénéficie de tous ses droits garantis par la loi, dont le droit à l’alimentation, aux soins médicaux et à la récréation. Il a droit aussi de contacter sa famille et de bénéficier du kiosque de l’établissement à l’instar des autres pensionnaires, indique la mise au point.

Liant les conditions d’hébergement du détenu concerné avec des déclarations antérieures de son père est l’”oeuvre” de l’imagination de l’auteur de l’article, souligne la source, notant que l’administration de l’établissement pénitentiaire est soucieuse de traiter tous les détenus sur le même pied d’égalité sans tenir compte des accusations qui leur sont reprochées ni de leurs conditions sociales en dehors de la prison.