L’administration de la prison locale Ain Sbaa porte plainte contre le père d’un détenu décédé pour accusations infondées à l’encontre de ses fonctionnaires (Mise au point)

dimanche, 3 mars, 2024 à 9:48

Rabat – L’administration de la prison locale Ain Sbaa a décidé de porter plainte auprès de l’autorité judiciaire compétente contre le père d’un détenu décédé, en raison de “ses accusations infondées et répétées” à l’encontre des fonctionnaires de l’établissement, un an après la mort de son fils qui était incarcéré dans ce pénitencier.

Le détenu (B.M) est “décédé le 16 mars 2023 au sein du service de réanimation à l’hôpital Ibn Rochd, où il a été admis le 12 mars 2023 suite à la détérioration de son état de santé et à la fatigue intense qu’il ressentait”, indique l’administration de la prison locale Ain Sbaa, dans une mise au point, en réaction aux allégations de son père prétendant que son fils “avait eu une dispute avec un autre prisonnier qui aurait offert une somme d’argent aux gardiens” et qu”‘une injection d’insuline lui aurait été administrée afin de dissimuler la cause du décès”.

Le détenu avait déjà été admis à l’hôpital public, le 07 mars 2023, où il avait bénéficié d’un ensemble d’examens cardio-pulmonaires, d’une radiologie et d’analyses de laboratoire, rappelle la même source, ajoutant que le rapport du médecin traitant avait confirmé que le défunt était atteint d’une infection et souffrait d’une hypotension.