L’administration de la prison locale Al Arjat 1 réfute les allégations faisant état d’une interruption de contact entre le détenu M.Z et sa famille

vendredi, 10 février, 2023 à 13:50

Rabat – L’administration de la prison locale Al Arjat 1 a réfuté les allégations relayées par un site électronique faisant état d’une interruption de contact entre le détenu M.Z et sa famille et avançant que cela serait en lien avec “une prétendue détérioration de son état de santé”.

Dans une mise au point, l’administration de cet établissement pénitentiaire a précisé qu’en date du 09 février 2023, une coupure provisoire des lignes téléphoniques et de la connexion internet a été enregistrée suite à une panne du réseau en dehors de l’établissement ce qui a empêché tout contact entre les détenus et leurs familles, notant que le rétablissement des liaisons est intervenu le même jour après l’intervention de la société compétente.

Selon la même source, le site électronique en question “a tenté d’instrumentaliser cet incident, s’est érigé en donneur de leçons à la fois à la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) et aux autres institutions de l’Etat, ce qui met à nu son agenda caché, les velléités et mauvais desseins de ses instigateurs et leur obstination à monter de toutes pièces des scénarios de basse facture en s’imaginant qu’ils vont peser sur le processus judiciaire mettant en cause le détenu”.

L’administration de la prison a indiqué que “la campagne de désinformation” menée par ce site “a ouvert la voie à d’autres parties qui cherchent à instrumentaliser l’affaire dudit détenu, à l’exemple de cet individu qui se donne en spectacle sur un site internet dans une vaine tentative d’obtenir un maximum de vues à des fins mercantiles sur l’autel de la déontologie du journalisme”.

La DGAPR, ajoute la même source, “se réserve le droit de suivre toutes les procédures judiciaires pour faire face à ces pratiques irresponsables et irréfléchies qui n’ont aucun lien avec le travail journalistique sérieux et professionnel”.