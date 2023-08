L’administration de la prison locale d’Ain Sebaa 1 dément les allégations véhiculées concernant un des détenus

jeudi, 3 août, 2023 à 14:56

Rabat – L’administration de la prison locale d’Ain Sebaa 1 a démenti les allégations véhiculées sur des réseaux sociaux concernant le détenu (I.A), au sujet de son prétendu “placement dans une cellule d’isolement disciplinaire pendant 1 an et 4 mois, avec l’interdiction de tout contact téléphonique avec ses parents et la privation de ses autres droits”.

Dans une mise au point, l’administration de cet établissement pénitentiaire a précisé que ce détenu “est placé plutôt dans une chambre individuelle et non une cellule d’isolement disciplinaire contrairement à ce que prétend sa famille”, relevant que “l’intéressé est connu pour sa mauvaise conduite et ses infractions récurrentes au sein de l’établissement”.

Le détenu a également été impliqué, à plusieurs reprises, dans des affaires de trafic illicite et de tentative d’agression à l’encontre de ses codétenus, a-t-on ajouté de même source.

L’établissement pénitentiaire précise également que les allégations faisant état de son interdiction de tout contact téléphonique avec sa famille, sont dénuées de tout fondement. Le détenu, ajoute la même source, contacte sa famille de manière régulière, notant que le dernier appel avec ses parents remonte au 1er août 2023.

Outre les droits dont jouissent les détenus comme les consultations médicales, la nourriture et les activités récréatives, le détenu bénéficie normalement des visites familiales, dont une dernière datant du 26 juillet 2023, a ajouté la même source.