L’administration de la prison locale d’Al Arjat 1 dément les allégations de crises cardiaques du détenu (M.Z)

mardi, 8 octobre, 2024 à 0:05

Le Groupe Barid Al-Maghrib et CTT Correios de Portugal ont procédé, lundi, à l’émission conjointe de deux timbres-poste, à l’occasion du 250ème anniversaire du Traité de Paix et du 30ème anniversaire du Traité d’Amitié, de Bon voisinage et de Coopération conclus entre le Maroc et le Portugal.