L’administration de la prison locale d’Errachidia dément les allégations faisant état de “mauvais traitements” à l’encontre du détenu “H.M”

dimanche, 28 mai, 2023 à 16:52

Rabat – L’administration de la prison locale d’Errachidia a démenti les allégations de la famille du détenu “H.M”, selon lesquelles ce dernier aurait subi de “mauvais traitements” et aurait des “conflits” avec des codétenus.

S’agissant des accusations de “mauvais traitements de la part du directeur de l’établissement”, l’administration de la prison a indiqué, dans une mise au point, avoir “placé le concerné dans une cellule individuelle dès qu’il a annoncé entamer une grève de la faim pour des raisons d’ordre judiciaire, sans rapport avec ses conditions de détention”.

“Mais après que ledit détenu a tenté de mettre fin à ses jours, l’administration de la prison a décidé de le remettre dans une cellule collective afin de préserver sa sécurité”, a précisé la même source, affirmant que son état de santé est “normal et ne suscite pas d’inquiétudes”.

L’administration de la prison locale d’Errachidia a qualifié, par ailleurs, d'”infondées” les allégations de membres de la famille du détenu, faisant état de “conflits entre ce dernier et des codétenus occupant la même cellule”, assurant que “les rapports entre le concerné et les autres pensionnaires sont normaux” et qu'”aucune plainte n’a été déposée à ce sujet”.

La même source a tenu à démentir les allégations selon lesquelles certains pensionnaires disposeraient de téléphones portables, soulignant qu’il s’agit de “propos mensongers colportés par la famille dudit détenu dans le but de semer le trouble dans les rangs des cadres et fonctionnaires de la prison”.