La prison Tanger 2 dément l’observation d’une grève de la faim par des détenus

jeudi, 19 septembre, 2019 à 15:38

Rabat – L’administration de la prison locale Tanger 2 a démenti les informations relayées par les familles de certains détenus des événements d’Al Hoceima, sur des sites électroniques et les réseaux sociaux, selon lesquelles ces derniers observeraient des grèves de la faim.

Dans une mise au point parvenue jeudi à la MAP, l’administration de l’établissement pénitentiaire souligne que les détenus “R.A” et “K.A” n’ont adressé aucune notification à ce propos.

En dépit des tentatives de l’établissement de faire un suivi médical des deux détenus précités, ces derniers refusent qu’on les examine pour s’assurer s’ils observent une grève de la faim, sachant qu’ils prennent régulièrement leurs repas et bénéficient de visites familiales qui se déroulent dans des conditions normales, poursuit la même source.

L’administration pénitentiaire affirme que la diffusion d’allégations par certaines personnes et des parties sur de supposées grèves de la faim observées par des détenus dans le cadre des événements d’Al Hoceima, revêt un caractère incitatif envers ces prisonniers et le reste des personnes détenues en lien avec ce dossier, et ce, sans prendre en compte le danger que cela représente pour leurs vies.