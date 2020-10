L’Aéropostale un siècle après…en avion électrique, le rêve de la Marocaine Ilham Guechati qui commence à prendre forme

mardi, 20 octobre, 2020 à 11:44

-Par : Jalila AJAJA-

Paris – Rééditer l’aventure de l’Aéropostale un siècle après mais cette fois-ci en avion électrique, tel est le rêve de la Marocaine Ilham Guechati et son équipe, qui commence à prendre forme.

A tout juste 29 ans, Ilham Guechati a réussi à poser le premier jalon d’une aventure qu’elle a imaginée: rééditer la “ligne Aéropostale” et inaugurer la première ligne transcontinentale en avion électrique !

Fin 2019, Ilham Guechati avait déjà partagé avec la MAP ce grand challenge qu’elle entend réaliser. «Le Maroc est le berceau de l’Aéropostale ! Cette ligne est si magnifique et époustouflante lorsque l’on réalise que, grâce à elle, les Hommes ont pu se relier, et construire ainsi la Paix dans le cœur et l’esprit des Hommes. Cette ligne a donné des ailes à l’audace et au courage d’Hommes passionnés et amoureux de la Vie ! C’est pourquoi, nous souhaitons reproduire, 100 ans après, la route aérienne Toulouse-Casablanca et inaugurer ainsi la première ligne transcontinentale en avion électrique », nous avait-elle alors confié.

Quelques mois plus tard, la jeune franco-marocaine et son équipe entament la concrétisation de leur projet. Le 23 septembre dernier, deux avions 100 % électriques partent de Lausanne en Suisse pour arriver le 26 du même mois à Marseille Aix en Provence, suivant un plan de vol Lausanne-Annecy- Chambéry. Le projet «Elektropostal » voit le jour !

Ilhame Guechati, vice-présidente du projet, réalise alors son premier vol à propulsion électrique au côté d’Olivier de Sybourg, chef pilote d’Elektropostal, à bord du Velis Electro qui est aujourd’hui le seul avion électrique produit en série et certifié en Europe. Propulsé par un moteur de 60 kW, il vole sans émission de CO2 et en silence.

« Elektropostal est né. Nous avons pu faire la première expédition entre Lausanne et Marseille Aix en Provence. La réussite nous attendait du décollage le 23 septembre au 26 septembre date de fin de l’aventure », confie Ilham Ghechati à la MAP.

« Mes impressions sont à résumer par le mot wouaouw ! Je suis vraiment heureuse mais j’ai conscience que le chemin est encore long et passionnant !», avoue la jeune franco-marocaine qui scrute déjà la seconde étape de ce projet inédit : relier Genève à Casablanca en 2021.

Mais les ambitions de la jeune franco-marocaine ne s’arrêtent pas là. Elle souhaiterait inaugurer la première ligne transcontinentale Europe-Afrique en avion électrique et reproduire, 100 ans après, la route aérienne Toulouse-Casablanca. Une ligne qu’elle voudrait inscrire à l’UNESCO.

L’Elektropostal est une association qui défend trois valeurs fondamentales. D’abord promouvoir des solutions alternatives aux énergies renouvelables, l’hydrogène, l’électrique etc; perpétuer l’histoire avec la route de l’aéropostale et ses propres valeurs extraordinaires d’audace, de respect, de partage et d’humilité et enfin soutenir des projets solidaires culturels et fraternels. Des valeurs qui tiennent à cœur à son Président Hervé Berardi qui a pensé ce projet avec Raphaël Domjan, fondateur et pilote du projet SolarStratos, premier avion solaire stratosphérique.

Mais pour réussir ce projet audacieux, « Il nous faut des partenaires financiers, du soutien de la part du Royaume du Maroc, de l’UNESCO, et des investisseurs », plaide, pleine d’espoir, la vice-présidente de l’Elektropostal.

Première femme marocaine brevetée combat sur hélicoptère militaire de l’armée française mais aussi de l’Europe, Ilham Guechati quitte l’Armée française et rejoint la vie civile où elle s’inscrit, en 2018, à l’Ecole Supérieur des Métiers de l’Aéronautique afin d’obtenir son diplôme de technicien supérieur dans l’Aérien spécialité Trafic et Opération. Elle rejoint par la suite l’Ecole nationale de l’Aviation civile en qualité de theoretical knowledge instructor (TKI). Experte dans différents certificats, la jeune franco-marocaine a formé des pilotes Cadets Air France, Royal Air Maroc, Air China, Air Macao, South Africa Civil Aviation.

Le 6 Janvier 2020, elle a rejoint Flight Safety International et Dassaut Aviation au sein du Falcon Training Center au Bourget, en qualité d’instructrice polyvalente sur le DASSAUT Falcon 7x/8x, avant d’être envoyée fin janvier aux Etats Unis à Newark afin de passer son examen d’instructrice sénior FAA, approuvé par l’état fédéral américain.

Membre des anciens combattants, malgré son jeune âge, Ilham Guechati est décorée de la médaille de la croix du combattant et possède le Titre de Reconnaissance de la Nation avec la médaille.

La Passion de l’aérien d’Ilham Guechati n’a pas de limite. La jeune franco-marocaine rêve d’aller dans l’espace et devenir spationaute!

Profondément attachée à son pays d’origine, elle souhaiterait partager cette passion avec ses concitoyens au Maroc, plus précisément dans la région de l’Oriental d’où sont originaires ses parents.

Dans cette région, chère à son coeur, Ilham Guechati, voudrait mettre en place des projets articulés autour de ce domaine et qui s’inscriraient dans le « Green Challenge ». Son rêve est de fonder un Institut de Recherche Innovant centré sur l’énergie électrique et une école de pilotage composée d’avions électriques. Un rêve qu’elle s’attellera à concrétiser comme tous les autres rêves qu’elle a fini par réaliser!!!