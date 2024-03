L’AFEM inaugure le nouveau siège de sa section régionale à Dakhla

mercredi, 6 mars, 2024 à 13:29

Dakhla – L’Association des femmes entrepreneurs du Maroc (AFEM) a inauguré, mardi, le nouveau siège de sa section régionale à Dakhla, en présence de partenaires institutionnels.

Réalisée et aménagée en partenariat avec le groupe Azura et l’association Lagon Dakhla pour le développement culturel et sportif, cette nouvelle structure à vocation économique permettra de créer un espace d’accueil, d’échange, de promotion et de développement de l’entreprenariat féminin dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Ce nouveau siège social garantira l’accompagnement et l’encadrement des femmes entrepreneures et porteuses de projets dans la région, notamment dans les phases pré-création et post-création, a indiqué la présidente de la section régionale de l’AFEM à Dakhla-Oued Eddahab, Fatima Maelainine, dans une déclaration à la MAP.

L’AFEM, à travers sa nouvelle structure à Dakhla, vise à diagnostiquer les problématiques auxquelles sont confrontées les femmes porteuses de projets au niveau de la région en leur proposant des solutions pratiques pour monter leurs projets, a-t-elle poursuivi.

Cette structure aura un impact sur la dynamique vertueuse que connait la région dans tous les domaines et secteurs productifs, a fait valoir Mme Maelainine, ajoutant que les femmes contribueront au développement de l’entrepreneuriat féminin à l’échelle régionale.

Pour sa part, le directeur régional du ministère de l’Industrie et du Commerce à Dakhla-Oued Eddahab, Bouchaib Kiri, a souligné que l’inauguration de nouveau siège social de l’AFEM à Dakhla permettra d’accompagner les femmes entrepreneures dans la région et d’assurer leur autonomisation économique.

Cette structure mettra aussi à la disposition des femmes entrepreneures de la région un programme axé sur la formation et l’encadrement de projets, dans l’objectif de développer les compétences entrepreneuriales et les capacités nécessaires de ces femmes pour monter et gérer leurs projets de création d’entreprises.

L’AFEM avait créé, en février 2022, sa section régionale Dakhla-Oued Eddahab, comme étant la première représentation régionale de l’Association dans les provinces du Sud du Royaume.

Dotée d’une mission de promouvoir l’entrepreneuriat féminin, cette Association a pour ambition d’encadrer, orienter et soutenir la femme entrepreneure dans l’action de développement de son entreprise et de sa compétitivité, d’encourager la création d’entreprises par les femmes dans le Royaume et de promouvoir l’image de la femme cheffe d’entreprise au Maroc et à l’étranger.