L’Africa focus group adopte à Niamey le plan d’action de la coalition anti-Daech pour lutter contre le terrorisme en Afrique

vendredi, 3 mars, 2023 à 12:58

ES: Aabidine Naji

Niamey-L’Africa focus group relevant de la coalition mondiale contre Daech, coprésidé par le Maroc, les Etats-Unis, l’Italie et le Niger, a adopté, jeudi, à l’issue de sa réunion de deux jours, tenue à Niamey, son plan d’action de soutien aux Etat africains pour lutter contre les menaces des groupes terroristes et autres acteurs non étatiques dont les mouvements séparatistes qui menacent la sécurité et la stabilité dans le continent.

L’Africa focus group consolide ainsi les orientations adoptées par la réunion ministérielle de la coalition tenue à Marrakech en mai 2022 et concrétise la priorité accordée à la menace terroriste en Afrique.

Le Groupe de réflexion sur l’Afrique vise particulièrement à renforcer la lutte contre Daech à travers un engagement des membres de la Coalition mondiale, une coordination avec d’autres entités régionales et multilatérales, une lutte contre le financement du terrorisme, une poursuite des efforts de stabilisation dans les zones libérées, la dissuasion des flux de combattants terroristes étrangers et la lutte contre les discours extrémistes et violents de Daech adressés aux populations vulnérables.

A cet égard, la séance de clôture de cette réunion a été l’occasion de mettre l’accent sur la nécessité du renforcement des efforts des pays membres de la coalition et de la coordination multilatérale pour repousser les attaques et les menaces terroristes.

Les différents intervenants ont mis en avant l’urgence de répondre aux besoins des pays et populations touchés par le terrorisme, ainsi que de faire face aux sources illégales de financement des menaces terroristes.

Ils ont également loué les efforts du Royaume du Maroc, qui a accueilli la réunion ministérielle de la Coalition en mai 2022, en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent et son engagement permanent dans le cadre de la Coalition mondiale contre Daech.

Une importante délégation marocaine conduite par le Directeur des questions globales au ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Ismail Chekkori, a pris part à cette rencontre qui fait suite à la première réunion plénière du Groupe sur le continent africain abritée par Marrakech en mai dernier, en marge de la réunion ministérielle de la Coalition Globale contre Daech.

La participation du Maroc à la réunion plénière de l’Africa Focus Group a été ainsi l’occasion de réitérer le soutien et l’engagement du Royaume en faveur de la sécurité et la stabilité de l’Afrique en général, et du Sahel en particulier, au regard de l’histoire commune, des liens humains forts et des intérêts partagés entre cette région et le Maroc.

La co-présidence du Maroc de cette rencontre confirme son rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme, en tant que pourvoyeur de paix et de stabilité en Afrique, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle est également une reconnaissance du plaidoyer pionnier du Royaume au sein de la Coalition pour une prise en charge adéquate de l’évolution de la menace terroriste en Afrique.

Elle traduit également d’une manière claire les principes de la politique du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Mohammed VI, qui considère la sécurité et la stabilité du continent africain comme étant une priorité collective.

A rappeler que le Maroc assure actuellement, aux côtés de l’Union Européenne, la co-présidence du Forum Global de Lutte Contre le Terrorisme (GCTF).

La prochaine réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech est prévue en juin 2023 à Riyad en Arabie Saoudite.