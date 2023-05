L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif participe au “GITEX Africa” à Marrakech

mardi, 30 mai, 2023 à 21:39

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a annoncé sa participation au “GITEX Africa 2023”, le plus grand salon technologique au monde, dont le coup d’envoi sera donné mercredi à Marrakech.

Dans un communiqué, l’Agence précise qu’elle présentera, à travers son stand, ses plateformes électroniques, dont la plateforme “DLALA” de commerce social et solidaire, dédiée à la commercialisation électronique des produits des commerçants et associations d’Al Qods, d’origine palestinienne, et “Bayt Al-Mal”, plateforme d’enseignement et de formation à distance destinée aux étudiants de la ville sainte qui sont sur le point d’intégrer le marché du travail.

Selon la même source, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif procédera, à cette occasion, à la signature d’une convention de coopération et de partenariat avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, visant à soutenir les projets de transformation numérique et à moderniser la gestion de l’Agence.

“GITEX Africa 2023”, qui se poursuivra jusqu’au 2 juin, verra la participation de plus de 900 entreprises technologiques et startups, outre des délégations issues de 95 pays.

Evénement technologique le plus important au monde, le salon GITEX couvre des secteurs tels que les villes intelligentes, la cybersécurité, l’économie des données, la mobilité, les soins de santé, les solutions d’affaires intelligentes, les télécommunications et les réseaux.

“GITEX Africa 2023” est affilié à “GITEX GLOBAL”, le plus grand salon mondial des technologies et des startups, qui se tient à Dubaï.

Evénement majeur de ce salon, le “GITEX Africa Digital SUMMIT” réunira plus de 250 leaders, décideurs et investisseurs des secteurs public et privé ainsi que des académiciens, avec pour objectif de promouvoir la création d’un marché numérique unifié en Afrique.

Les principaux thèmes de ce conclave, le plus influent au monde pour le dialogue, l’échange et la coopération, vont de l’analyse de l’état actuel de l’économie numérique sur le continent à l’accélération du développement d’une infrastructure publique numérique intégrée et complète.