L’Agence Bayt Mal Al-Qods célèbre les enfants maqdissis

samedi, 25 février, 2023 à 15:45

Al Qods – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a célébré les dix enfants d’Al Qods qui ont participé à la 3ème édition du modèle de simulation du sommet international de l’enfance pour Al-Qods, organisé les 14 et 15 février à Rabat, sous le signe “La sécurité d’Al-Qods fait partie de la sécurité de ses enfants”.

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue jeudi à Al Qods, les enfants maqdissis et leurs familles sont revenus sur leur participation à l’évènement, exprimant leur profonde considération pour la sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, les entoure, notamment à travers l’organisation chaque année des colonies de vacances pour les enfants d’Al Qods au Maroc.

Les enfants ont exprimé également leur gratitude pour cette opportunité qui leur a permis de rencontrer leurs pairs issus de 21 différents pays et d’échanger avec eux des idées et des messages, y compris l’espoir de vivre en sécurité et en paix, de profiter de leur droit à la vie, à l’éducation et au divertissement, et de réaliser leurs rêves sans inquiétude ni peur de l’avenir, comme tous les autres enfants à travers le monde.

Par ailleurs, les enfants ont décrit les sentiments de sympathie et de chaleur humaine qu’ils ont ressentis lors de leur séjour au Maroc, que ce soit de la part des enfants participant au modèle de simulation, ou des citoyens marocains ordinaires qu’ils ont rencontré lors de leurs tournées dans la capitale, Rabat.

En outre, les enfants ont salué la sélection de leur collègue, Yasmine Ayyad, pour diriger la 3ème édition du modèle de simulation, succédant à la marocaine Assia Yazidi.

Le modèle de simulation du sommet international de l’enfance pour Al-Qods, organisé chaque année par l’Agence Bayt Mal Al Qods, constitue une plateforme dans laquelle des enfants de différentes nationalités échangent leurs points de vue sur diverses questions concernant la situation des enfants à Al Qods, incarnant une dimension centrale dans l’action sociale de proximité menée par l’Agence sous la supervision personnelle de SM le Roi Mohammed VI.

L’Agence investit ainsi dans les nouvelles générations d’Al Qods pour réaliser l’intégration sociale escomptée et fournir un environnement sain qui leur permet de réfléchir et de créer, dans une atmosphère pleine de liberté et d’ouverture, consacrant l’espoir d’un avenir meilleur.