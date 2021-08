L’Agence Bayt Mal Al Qods décerne des prix d’excellence à 44 élèves

vendredi, 13 août, 2021 à 9:25

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a décerné, jeudi dans la Ville Sainte, des prix d’excellence à 44 élèves et étudiants à l’occasion de la fin de l’année scolaire 2020-2021.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du soutien continu de l’Agence au secteur éducatif de la ville d’Al Qods Acharif et vise à féliciter les élèves pour leurs efforts laborieux tout le long de l’année scolaire et dans différentes branches d’études.

Selon un communiqué de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, les prix ont été remis aux élèves les plus studieux, lors d’une cérémonie tenue sous le thème “L’avenir d’Al Qods réside dans l’éducation de ses générations”.

Ainsi, 34 élèves ont été récompensés pour leurs brillants résultats aux épreuves du baccalauréat, en plus de 10 étudiants en médecine, pharmacie et sciences inscrits à l’université d’Al Qods.

A cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui a affirmé, dans une allocution lue en son nom par le coordonnateur des projets de l’Agence dans la ville d’Al Qods, Ismail Al Ramli, que conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Agence veille à soutenir les secteurs sociaux de la Ville Sainte, dans le cadre de son engagement pour son développement.

En effet, l’Agence est soucieuse de contribuer à l’amélioration des infrastructures scolaires, à l’augmentation du nombre de boursiers, ainsi qu’à la généralisation des clubs de l’environnement, en commençant par l’école Hassan II à Oued El Jawz, entre autres, a relevé M. Cherkaoui.

Pour sa part, le directeur de l’éducation et de l’enseignement d’Al Qods, Samir Jibril a salué le soutien apporté par l’Agence aux établissements scolaires au cours des dernières années, précisant que ce soutien a été notamment consacré à l’achat et l’équipement d’écoles, à la location de bâtiments et à la rénovation des salles de classe.

De son côté, la vice-présidente de l’université d’Al Qods, Safaa Nasredine a exprimé sa reconnaissance quant au rôle indéniable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité d’Al-Qods Acharif, dans le soutien des établissements de la ville, ainsi que Ses efforts pour la préservation de la sacralité de la ville.

Ont participé à cette cérémonie les élèves et étudiants récompensés, leurs parents, le corps professoral, ainsi qu’une panoplie de personnalités influentes de la Ville Sainte.