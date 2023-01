L’Agence Bayt Mal Al-Qods, un projet pratique pour soutenir les Maqdessis (prédicateur de la mosquée Al-Aqsa)

mardi, 24 janvier, 2023 à 21:26

Al-Qods – Le président du Conseil suprême islamique d’Al-Qods, prédicateur de la mosquée Al-Aqsa, Cheikh Ikrima Sabri, a souligné l’importance du soutien des pays arabes et islamiques à l’Agence Bayt Mal Al-Qods car il s’agit d’un projet pratique pour soutenir les Maqdessis, indiquant que l’intérêt pour Al-Qods est un intérêt pour une partie de la foi de chaque musulman dans cette Ville Sainte.

Dans des déclarations à la presse en marge de sa participation à Rabat à la célébration du jubilé d’argent de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif, le prédicateur de la mosquée Al-Aqsa a salué le parrainage par le Royaume du Maroc de l’Agence depuis sa création il y a un quart de siècle, ce qui lui a permis de se tenir aux côtés des Maqdessis et de soutenir leur résistance, appelant à l’appuyer pour poursuivre ses efforts et accomplir ses missions.

M. Sabri a déclaré que l’intérêt porté par le Maroc à Al-Qods Al-Sharif est notable, et qu’il n’est pas étrange que le Royaume du Maroc, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prenne soin d’Al-Qods, sachant que le Royaume garde d’importantes empreintes dans cette ville, à savoir une porte de la mosquée Al-Aqsa au nom de “Bab al-Maghariba” et le quartier au nom de “Harat al-Maghariba” adjacent le mur de la mosquée Al-Aqsa, dans le mur d’al-Bouraq.

Le prédicateur d’Al-Aqsa a expliqué qu’une partie des Maqdessis d’origine marocaine sont venus avec Salah al-Din al-Ayoubbi et s’y sont installés, et que ce dernier leur a accordé une zone Waqf connue sous le nom de “Harat al-Maghariba”.

Il a ajouté qu’ils sont adjacents à la mosquée Al-Aqsa et que la porte d’où ils sont entrés a été nommée Bab Al-Nabi avant d’être renommée “Bab al-Maghariba”.

M. Sabri a souligné que les Marocains ont un lien étroit avec Al-Qods Al-Sharif et son peuple d’un point de vue spirituel et cultuel, et en termes de préservation de l’identité arabo-islamique de la Ville Sainte ainsi qu’une grande affinité avec les Maqdessis.