L’Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab opte pour la dématérialisation en vue d’assurer la continuité de ses services

jeudi, 30 avril, 2020 à 13:44

Dakhla – L’Agence urbaine de Dakhla-Oued Eddahab a opté pour la dématérialisation de ses services en vue d’assurer la continuité et la qualité du service public, permettant ainsi de répondre aux exigences de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Dans cette lignée, l’Agence a pris un ensemble de dispositions et s’est engagée à renforcer les mesures de mise en place de son approche visant la dématérialisation et la généralisation des services en ligne fournis aux citoyens et aux partenaires, indique jeudi un communiqué de l’Agence.

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures gouvernementales et du ministère de tutelle, relatives à la préservation de la santé des fonctionnaires et des citoyens, l’Agence urbaine a fait de cette conjoncture une opportunité pour consolider ses efforts et faciliter l’accès à l’information par le biais des e-services via son portail électronique.

Les usagers pourront à cet effet consulter les documents d’urbanisme homologués sur le “Géoportail”, obtenir la note de renseignements urbanistiques sur son site web existant “www. audakhla.ma”, à même de déposer toute nature de requêtes en ligne.

Ces services portent également sur la consultation en ligne des résultats des commissions des grands et petits projets et la pré-instruction électronique des demandes d’autorisation de construire, de lotir, de morceler et de créer des groupes d’habitations, ainsi que le traitement et le suivi des dossiers d’investissements et la participation aux réunions de la commission régionale unifiée d’investissement via les applications de visioconférence, ajoute la même source.

De même, l’Agence a mis à la disposition du public, en plus des lignes fixes, des numéros dédiés des responsables chargés de les accompagner et de répondre à leurs questions. Un service de ‘’bureau d’ordre digital’’ a été également instauré.

Par ailleurs, et depuis le déclenchement de cette pandémie, l’Agence urbaine de Dakhla Oued Eddahab a pris les mesures préventives, en l’occurrence la désinfection de ses locaux et le respect des mesures sanitaires imposées par les autorités publiques pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, en plus du recours au télétravail.

L’Agence a en outre mis en place une commission de veille et de suivi qui se réunit quotidiennement pour évaluer la mise en œuvre des mesures adoptées afin d’assurer la préservation de la santé du personnel de l’Agence et des citoyens.