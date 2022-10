L’agence urbaine d’Essaouira tient son 10è conseil d’administration

lundi, 31 octobre, 2022 à 19:50

Essaouira – L’Agence Urbaine d’Essaouira (AUESS) a tenu, lundi, la 10ème session de son conseil d’administration, marquée notamment par la présentation et l’approbation des rapports moral et financier au titre des années 2019, 2020 et 2021, ainsi que du programme prévisionnel pour la période 2022-2024.