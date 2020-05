L’agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra met en place un bureau d’ordre digital

vendredi, 22 mai, 2020 à 9:14

Laâyoune – L’Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra a annoncé le lancement d’un bureau d’ordre digital, en coordination avec l’Agence de développement du digital (ADD), dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pour éviter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Ce nouveau service permettra aux usagers, aux professionnels et aux administrations de déposer leurs correspondances administratives à distance, en échange d’un accusé de réception numérique.

Cette initiative fait partie d’un ensemble de mesures de prévention adoptées par l’agence pour garantir la sécurité des citoyens et des administrés durant la période de l’état d’urgence sanitaire instauré par le Maroc pour faire face à la transmission du coronavirus, indique un communiqué de l’Agence, ajoutant que la mise en place de ce bureau d’ordre numérique s’inscrit dans le cadre de la stratégie de renforcement de la dématérialisation des outils et des services en faveur des citoyens et des usagers.

Outre le bureau d’ordre digital, l’Agence urbaine de Laâyoune-Sakia El Hamra annonce la prochaine mise en service du “Parapheur électronique”, un outil qui offre de nouveaux services pour le renforcement des échanges et de la communication internes ainsi que la signature électronique des documents administratifs.