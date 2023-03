L’Agence urbaine de Taza-Taounate approuve son plan d’action et le projet de budget de 2023

vendredi, 10 mars, 2023 à 10:52

Taounate – Le conseil d’administration de l’Agence urbaine de Taza-Taounate, réuni jeudi à Taounate, a approuvé le plan d’action et le projet de budget de l’agence pour l’année 2023.

Au cours de ce conseil, tenu en présence des gouverneurs des provinces de Taounate et Taza, l’inspecteur général du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (secteur de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme), Reda Kanoun a souligné l’importance du dialogue national sur l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Il a ajouté que ce dialogue a permis d’engager des discussions et une réflexion collective avec les professionnels et les élus de toutes les régions du Royaume, ayant abouti à d’importantes recommandations qui vont contribuer à faire progresser ce secteur et à surmonter diverses contraintes.

M. Kanoun, qui intervenait au nom de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Fatima Zahra Mansouri, a également mis l’accent sur les mesures prises par le département de tutelle pour encadrer le secteur de la construction et de l’habitat dans le monde rural, telles que la généralisation de la couverture des zones rurales en documents d’urbanisme, et l’élaboration d’un programme d’assistance architecturale et technique gratuite dans le monde rural.

Dans une déclaration à la presse, il a fait savoir que le conseil d’administration de l’Agence urbaine de Taza-Tounate a été l’occasion de faire le bilan des réalisations de cet établissement au cours de l’année 2022 et de son programme de travail pour l’année en cours.

Le même responsable a indiqué, à cet égard, que plusieurs études qualitatives intéressant le bâtiment en milieu rural, le paysage urbain et l’éco-conception pour les villes de Taza et Taounate avaient été réalisées, soulignant que nombre d’indices encourageants qui confirment la relance du secteur de la construction et du logement après la pandémie du Covid-19, ont été passés en revue lors de cette réunion.

M. Kanoun a noté que l’Agence urbaine de Taza-Taounate entend, dans le cadre de son plan d’action pour l’année 2023, accroître ses interventions et veiller à répondre aux attentes des collectivités territoriales relevant de sa zone d’intervention territoriale.

De son côté, le directeur de l’Agence urbaine de Taza-Taounate, Mohamed Boujdali, a présenté le bilan des actions de l’agence pour l’année 2022, notamment la couverture complète des différentes villes et centres avec des documents d’urbanisme, en plus de l’instruction de 1.811 dossiers de construction, de morcellement et de division de biens immobiliers, dont environ 71 % ont été approuvés.

Le conseil d’administration a également examiné le bilan des activités de pour l’année 2022, au niveau de la planification et de la gestion urbaine, ainsi que les différentes interventions de l’Agence en matière d’encadrement et d’accompagnement au profit des acteurs, et l’évaluation de l’exécution du budget pour l’année 2022.