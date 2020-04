L’Agence urbaine de Taza-Taounate réadapte ses services au contexte sanitaire

lundi, 27 avril, 2020 à 14:45

Taza – L’Agence urbaine de Taza-Taounate a réadapté un certain nombre de ses services aux exigences des circonstances sanitaires actuelles.

Un ensemble de dispositifs numériques destinés à assurer la continuité des activités de l’agence et limiter le déplacement de ses partenaires et des citoyens ont été ainsi prises, dans le cadre des mesures de précaution et de prévention visant à limiter la propagation du Coronavirus (covid-19), indique l’Agence dans un communiqué.

Pour faciliter l’accès à ses services, l’Agence a dédié son site web (www.autaza.ma) comme portail officiel permettant aux citoyens d’accéder à ses principaux services. Il s’agit de ceux relatifs à la préinstruction des demandes dans le domaine d’urbanisme, l’accès aux résultats des commissions d’urbanisme, la présentation des requêtes, au dépôt des demandes d’informations et la prise de rendez-vous. Un service de ‘’bureau d’ordre digital’’ a été également instauré.

L’Agence urbaine a aussi adopté un programme de permanence pour assurer la continuité du service avec le minimum de ressources humaines, tout en instituant un comité de vigilance composé du directeur et un nombre limité de collaborateurs.

Par ailleurs, et dans le but d’accompagner l’entreprise dans le cadre de la conjoncture économique actuelle, l’AU dit veiller à ce que ‘’tous les engagements contractuels de l’établissement soient respectés, notamment en matière de règlement des paiements des entreprises et bureaux d’études’’.

L’établissement a enfin mis l’ensemble de ses capacités techniques, notamment en matière de travaux cartographiques, à la disposition des autorités locales pour la mise en œuvre des dispositions de l’état d’urgence sanitaires.