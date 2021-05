L’aide humanitaire marocaine montre une nouvelle fois l’engagement de SM le Roi en faveur de la cause palestinienne

lundi, 17 mai, 2021 à 16:12

Brasilia – Les aides humanitaires marocaines au profit de la population palestinienne montrent une nouvelle fois l’engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne, a indiqué l’expert brésilien en relations internationales, Altair de Sousa Maia.

SM le Roi, qui témoigne d’une grande sollicitude lorsqu’il s’agit de la cause palestinienne, a beaucoup à “offrir dans le cadre de la recherche et de la négociation d’une alternative pacifique et viable (au conflit), nécessaire à la coexistence de deux Etats vivant côte à côte, dans la paix, l’harmonie et la sécurité”, a souligné le consultant international.

Pour l’ancien professeur à l’université catholique de Brasilia, la crise actuelle confirme qu’il est nécessaire de rechercher une solution plus globale qu’un simple cessez-le-feu temporaire, une solution garantissant la paix et la stabilité dans tout le Moyen-Orient.

L’absence de solution durable fait à chaque fois ressurgir le conflit, qui continue de faire des victimes innocentes, a-t-il déploré.

Vendredi, SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, composée de 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures.

Deux avions militaires chargés d’une partie de cette aide humanitaire sont arrivés à la capitale Jordanienne, Amman.

Une autre cargaison d’aide sera acheminée ultérieurement à bord de deux autres avions à destination de la capitale égyptienne, Le Caire, avant d’être transportée vers la Bande de Gaza.