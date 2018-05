L’aide humanitaire marocaine, une réaffirmation de la solidarité effective et continue du Royaume avec le peuple palestinien

jeudi, 31 mai, 2018 à 18:47

Amman – L’aide humanitaire acheminée, mardi, par le Maroc dans le cadre du soutien ordonné par SM le Roi Mohammed VI au profit du peuple palestinien frère, vient réaffirmer la solidarité effective et continue du Royaume avec le peuple palestinien dans la conjoncture difficile qu’il traverse.

Cette initiative reflète, une fois de plus, la solidarité constante et inébranlable de SM le Roi et du peuple marocain avec le peuple palestinien, et incarne la place centrale dont jouit la cause palestinienne auprès du Souverain en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods.

Le souci de SM le Roi de veiller à superviser personnellement cet acte solidaire et à présider la cérémonie du coup d’envoi de cette opération à l’aéroport international Mohammed V à Casablanca, est une illustration ont ne peut plus claire de la position permanente du Royaume et de sa forte et immuable solidarité avec le peuple palestinien, non seulement dans la défense de sa juste cause, mais aussi pour l’allégement de ses souffrances continues engendrées par le blocus imposé par l’occupant israélien.

Cette aide diversifiée de 113 tonnes de produits alimentaires, accordée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité aux populations palestiniennes à Gaza, Al-Qods et à Ramallah, permettra de soulager leurs souffrances, d’autant plus qu’elle coïncide avec le Ramadan, mois de la miséricorde et de la solidarité, et intervient au lendemain des évènements récents survenus dans la bande de Gaza.

Outre l’octroi de produits alimentaires, de couvertures et d’un lot de médicaments de première nécessité, cette opération englobe également le déploiement d’un hôpital de campagne des Forces Armées Royales (FAR) qui prodiguera les soins nécessaires dans différentes spécialités aux blessés et victimes civiles des événements récents survenus dans la bande de Gaza.

Le Maroc n’a eu de cesse de consacrer les valeurs de la solidarité continue avec le peuple palestinien à travers une série d’initiatives humanitaires comprenant des aides alimentaires et des services, conformément aux Hautes instructions royales, pour venir en aide au peuple palestinien en vue de relever les défis auxquels il est confronté face à l’embargo israélien.

Parmi ces initiatives, l’acheminement par le Maroc, en novembre 2012, d’une aide humanitaire aux populations de Gaza, sur Hautes instructions de SM le Roi, en signe de solidarité du Royaume avec les habitants de la bande, victimes des raids aériens israéliens à l’époque.

Cette action humanitaire comprenait une unité hospitalière pluridisciplinaire et médico-chirurgicale, encadrée par des équipes médicales composées d’éléments des unités médicales spécialisées des Forces Armées Royales ainsi que de médecins et cadres paramédicaux civils marocains.

En signe de solidarité avec les victimes de l’agression israélienne contre la bande de Gaza en juillet 2014, le Royaume a également mobilisé une aide humanitaire composée de 155 tonnes en médicaments, lait en poudre pour les enfants, riz, produits d’hygiène, tentes familiales, couvertures, matelas et groupes électrogènes.

Un pont aérien a été mis en place pour l’acheminement de cette aide de la base militaire de Kénitra vers l’aéroport de Ismaïlia en Égypte, avant de la transporter par voie terrestre vers la bande de Gaza.

Par la même occasion, le Souverain avait décidé d’offrir aux blessés, victimes des raids israéliens, la possibilité d’hospitalisation, pour soin et traitement, au Maroc.

Cette nouvelle initiative humanitaire marocaine vient ainsi illustrer, une fois de plus, les valeurs de solidarité et le soutien constant du peuple marocain envers ses frères palestiniens en vue d’alléger leurs souffrances.

Cette action humanitaire noble permettra d’alléger les souffrances des Gazaouis qui souffrent de l’embargo et des agressions israéliennes continues, et offrira un soutien qualitatif aux staffs et aux établissements humanitaires et de santé s’activant dans la bande, et qui souffrent d’un grand manque en ressources humaines et en équipements médicaux.

Cet acte solidaire vient aussi s’ajouter à d’autres initiatives similaires déjà entreprises par le Maroc dans plusieurs pays frères et amis, dans le cadre de l’adhésion du Royaume à l’approche de solidarité humanitaire avec les États et les peuples confrontés à des défis difficiles dans diverses régions du monde.