L’alimentation scolaire, un investissement à fort retour pour construire le capital humain africain (Ait Taleb)

mercredi, 1 mars, 2023 à 12:58

Le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME) et l’Association des Régions du Maroc (ARM) organisent conjointement, le jeudi 9 mars à Rabat, un séminaire sous le thème : ” renforcer la contribution des Marocains du monde au développement des régions”, en présence d’élus régionaux, d’associations de l’immigration, d’institutions publiques et de chercheurs en provenance du Maroc, de Belgique, des Pays-Bas, d’Allemagne, d’Espagne, de France, du Canada et des Etats-Unis.