L’AMAD appelle à des programmes de sensibilisation pour mettre le sportif au cœur du programme antidopage et minimaliser le taux de sanctions

mardi, 21 mars, 2023 à 21:39

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi a affirmé, mardi à Rabat, que le respect de la dignité et de l’intégrité humaines est une culture bien ancrée dans la société marocaine à la faveur des fondamentaux religieux et d’une tradition séculaire soucieuse de la tolérance et du respect de l’autre.