L’ambassade du Maroc à Ankara poursuit son soutien aux Marocains bloqués en Turquie

samedi, 9 mai, 2020 à 17:40

Ankara – L’ambassade du Maroc à Ankara a souligné samedi qu’elle poursuit ses efforts pour accompagner et soutenir les Marocains bloqués en Turquie afin de les aider à surmonter cette situation difficile imposée par l’épidémie de coronavirus.

En application des Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et sur la base des instructions du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, les services de l’ambassade ont procédé dès la fermeture des frontières du Royaume à créer une cellule de crise et à mettre tous les moyens de communication disponibles tels des adresses électroniques et numéros de téléphone à la disposition des Marocains bloqués en Turquie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, en vue de répondre à leurs besoins et leur apporter soutien en cas de nécessité, indique un communiqué de l’ambassade.

Selon la même source, plusieurs Marocains venus en Turquie pour des raisons touristiques ou professionnelles et bloqués dans ce pays ont été hébergés dans les villes relevant du champ d’action consulaire de l’ambassade, ajoutant que des médicaments ont été remis à des personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète et la tension artérielle, outre la prise en charge des dépenses d’une opération chirurgicale qu’une ressortissante marocaine a subi, de même qu’un soutien matériel a été apporté à sa famille.

L’ambassade souligne, en outre, qu’elle continue à apporter le soutien nécessaire aux Marocains bloqués en Turquie, les appelant à faire preuve de prudence et à observer les mesures préventives prises par les autorités turques, et à se référer aux canaux officiels pour s’informer de l’évolution de la situation épidémique et des informations publiées sur les comptes de l’ambassade sur Facebook et Twitter.