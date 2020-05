L’ambassade du Maroc au chevet des ressortissants Marocains bloqués au Mexique

jeudi, 7 mai, 2020 à 9:25

Mexico – L’ambassade du Royaume à Mexico est mobilisée afin de fournir assistance aux ressortissants Marocains bloqués au Mexique, en leur fournissant services gratuits et soutien psychologique, a souligné, mercredi, l’ambassadeur du Maroc au pays des aztèques, Abdelfattah Lebbar.

Dans le cadre de cette mobilisation, qui s’inscrit en droite ligne de la haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d’entourer la communauté marocaine résidant à l’étranger, la cellule de veille mise en place par l’ambassade œuvre à soutenir les ressortissants marocains bloqués au Mexique en raison de la suspension des liaisons aériennes et à apporter l’aide nécessaire à celles et à ceux en situation précaire.

L’ambassade a entrepris plusieurs actions visant à assurer un suivi optimal de la situation et d’assurer à tous les ressortissants marocains bloqués au Mexique l’aide nécessaire et le soutien indispensable dans de pareilles circonstances, a assuré M. Lebbar dans une déclaration à la MAP.

Et de préciser que cette assistance se traduit par la prise en charge de l’hébergement et de la restauration au bénéfice de citoyens en difficulté financière, dont une fille de 15 ans, venue au Mexique dans le cadre d’un programme d’échange d’élèves, et qui a été hébergée à la résidence de l’ambassade.

Parmi ces mesures exceptionnelles, le diplomate marocain a cité la mise en place d’une cellule de crise et de veille, chargée d’assurer le suivi quotidien de la situation des citoyens Marocains bloqués au Mexique.

Le suivi permanent de la situation de ces citoyens se fait à travers des appels téléphoniques et des envois électroniques de la part de la cellule de crise, dans le but de s’enquérir de leur état de santé physique et moral et à leur apporter le soutien psychologique adéquat, ajoute-on.