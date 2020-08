L’ambassade du Maroc au Panama célèbre la fête du trône

lundi, 3 août, 2020 à 9:04

Panama – L’ambassade du Maroc au Panama a célébré le 21è anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône, à travers l’organisation de plusieurs activités virtuelles.

Dans un contexte international marqué par la pandémie du Covid-19, la représentation diplomatique marocaine a initié une visioconférence réunissant de nombreuses personnalités panaméennes du monde politique, économique et socio-culturel.

Cette conférence animée par l’ambassadeur du Maroc à Panama, Oumama Aouad a été l’occasion de mettre en avant le leadership de Sa Majesté le Roi, qui a conduit le Royaume sur la voie de la modernité et de la démocratie, et de la préservation des traditions séculaires qui caractérisent l’identité marocaine.

Revenant sur le sens profond de cette célébration, la diplomate marocaine a rappelé le rôle clé de l’institution monarchique multiséculaire, en tant que pilier de la Nation, soulignant que l’attachement indéfectible de tous les Marocains à leur Roi est renouvelé à l’occasion de la commémoration de la Fête du Trône.

L’ambassadeur du Maroc a en outre mis en exergue les grands chantiers du règne du Souverain, ainsi que les réformes et les avancées démocratiques réalisées dont le respect des droits de l’Homme, de la justice sociale et de la séparation des pouvoirs.

Concernant la pandémie du coronavirus et son impact aux niveaux économique et social, elle a affirmé que la gestion par le Maroc de cette crise sanitaire globale et inédite, a permis d’en atténuer les effets négatifs, et de consolider le sentiment d’unité et de solidarité du peuple marocain autour de son Roi.

Abordant le volet de la politique étrangère, la diplomate a souligné la traditionnelle ouverture du Royaume sur le monde qui lui confère une présence et un rayonnement diplomatique sur la scène internationale, notant que la consolidation de la coopération sud-sud est l’un des fondements de la Vision Royale qui a placé l’Afrique au cœur de la politique extérieure marocaine.

Tout en relevant le développement soutenu des relations du Maroc avec les pays d’Amérique latine, l’intervenante a mis l’accent sur les atouts du Royaume et les opportunités de coopération bilatérale dans les domaines agricole, touristique, maritime et de gestion hydrique, entre autres.

Les participants à cette visioconférence ont exprimé leurs chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain, ainsi que leur admiration pour le niveau de développement atteint par le Maroc.

Par ailleurs, l’ambassade du Maroc au Panama a diffusé un message vidéo retraçant les moments forts des relations entre les deux pays durant l’année écoulée, et mettant en avant de nombreux témoignages de fidélité au Souverain exprimés par la communauté juive marocaine établie au Panama qui renouvelle leur attachement indéfectible au Trône Alaouite et à leur pays d’origine.

Cette cérémonie virtuelle a été marquée par la projection d’un film documentaire sur les projets structurants réalisés par le Maroc sous le règne de Sa Majesté le Roi, ainsi que sur la contribution du Royaume à la lutte contre la propagation de l’épidémie du coronavirus en Afrique.