L’ambassade de France soutient des associations marocaines pour faire face à la crise sanitaire

jeudi, 28 mai, 2020 à 18:39

Rabat – L’ambassade de France au Maroc a souligné avoir réorienté des fonds pour pouvoir les dédier à des opérations de solidarité en partenariat avec des associations marocaines, en particulier en faveur des populations les plus touchées par la crise sanitaire du Covid-19.

En consultation avec ses partenaires, l’ambassade a indiqué avoir mener deux actions en réponse à la crise, à savoir une livraison d’urgence de paniers alimentaires, en partenariat avec un groupe marocain de grande distribution, ainsi qu’un versement de subventions à des associations, ayant bénéficié à des femmes en situation précaire pour favoriser la continuité scolaire de leurs enfants, en particulier des petites filles, indique la représentation diplomatique dans un communiqué.

L’ambassade a ainsi soutenu neuf associations à savoir, l’INSAF, Théâtre Darna, Elkhir, JOOD, Bayti, Afoulki, 100% mamans, IPDF, AFEB.

Selon la même source, plus de 1.000 colis alimentaires d’urgence ont été livrés à Essaouira, Tanger, Casablanca, Rabat et à Chichaoua, à l’attention de personnes en situation difficile, notamment, les personnes sans domicile fixe, les mineurs en situation de rue, les populations migrantes, les mères célibataires et les familles défavorisées.

Les subventions ont permis l’achat de matériel informatique pour permettre à une centaine d’enfants de femmes en situation précaire de continuer à suivre leurs études à distance, note la même source, relevant que ces opérations d’urgence ont touché à ce jour environ 6.000 personnes.