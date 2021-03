L’Ambassade de l’Inde à Rabat célèbre la Journée internationale de la femme

mercredi, 10 mars, 2021 à 13:39

Rabat – À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l’Ambassade de l’Inde à Rabat a organisé une cérémonie pour rendre hommage à des femmes performantes dans différents secteurs.

À cette occasion, le Chargé d’Affaires à l’ambassade, Neeraj Agrawal, a reçu des femmes issues de divers secteurs (social, santé, banque, diplomatie, éducation, économie, commerce…), avec lesquelles il évoqué le rôle difficile joué par les femmes dans leurs multiples rôles au sein de la famille et dans leur vie professionnelle, indique l’Ambassade dans un communiqué.

“Ce n’est pas une tâche facile de remplir toutes les responsabilités confiées aux femmes par la société”, a dit M. Agrawal, citant les exemples de nombreuses femmes performantes qui jouent un rôle important dans la lutte de l’humanité contre la pandémie du Covid-19.

Le diplomate indien a tenu à féliciter Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le gouvernement marocain pour les nombreuses mesures prises en faveur de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes.

“A l’instar du Royaume du Maroc, le gouvernement indien, sous la direction de l’honorable Premier Ministre Narendra Modi, déploie également beaucoup d’efforts pour l’égalité des sexes, de meilleures conditions de travail et la participation des femmes au processus de prise de décision”, a indiqué M. Agrawal, cité dans le communiqué, notant que les femmes indiennes et marocaines “partagent les mêmes luttes et empruntent des chemins similaires pour leurs réussites”.