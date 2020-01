L’ambassadeur du Maroc au Liberia présente ses lettres de créances au Président Weah

vendredi, 24 janvier, 2020 à 21:22

Monrovia-Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Maroc au Liberia, avec résidence en République de Guinée, Driss Isbayene, a présenté mercredi dernier, à Monrovia, ses lettres de créances au Président de la République du Liberia, George Manneh Weah.

A cette occasion, M. Isbayene a souligné que “Maroc est prêt à collaborer avec le Liberia pour favoriser le développement économique et les investissements notamment dans l’agriculture”, a-t-on indiqué vendredi auprès de l’ambassade du Royaume à Conakry.

Le diplomate marocain n’a pas manqué de mettre en évidence, à cet effet, le Programme pour la prospérité en faveur des pauvres et du développement (PAPD), initié par le Président Weah et qui trace, a-t-il souligné, les contours pour le développement de ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

“Nous continuerons de soutenir le renforcement et le développement des capacités humaines du Liberia, notamment par l’octroi de bourses et d’autres formations”, a-t-il dit, soulignant l’attachement du Royaume au renforcement des relations socioéconomiques avec le Liberia.

Le président George Weah, qui a souhaité la bienvenue au diplomate marocain a, pour sa part, souligné que le Liberia “reste reconnaissant au Maroc pour son soutien à l’effort de développement et au renforcement des capacités humaines de son pays”.

“Nous sommes prêts à travailler avec vous pour renforcer les relations bilatérales et coopérer dans un esprit de vrais amis et de solidarité pour le bien de nos pays et de notre continent”, a-t-il dit.