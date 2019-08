L’ambassadeur du Maroc en Turquie remet ses lettres de créance au président Recep Tayyip Erdogan

mercredi, 28 août, 2019 à 18:53

Ankara – Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a reçu mercredi à Ankara Mohamed Ali Lazrak, qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi en République de Turquie.

Lors de cette audience qui s’est déroulée au palais présidentiel, M. Erdogan a salué les relations amicales et les liens profonds d’amitié et de fraternité qui unissent la Turquie et le Maroc, ainsi que le niveau distingué de la coopération bilatérale.

A cette occasion, M. Lazrak a transmis les salutations et l’estime de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président turc ainsi que les vœux du Souverain de davantage de progrès et de prospérité au peuple turc.

Le diplomate marocain a également souligné la détermination du Royaume à soutenir et à renforcer les relations bilatérales dans divers domaines.