L’ambassadeur Rajae Naji décorée de la haute distinction honorifique de Grand-Croix de l’Ordre de Pie IX

jeudi, 24 mars, 2022 à 21:37

Cité du Vatican – L’ambassadeur du Maroc près le Saint-Siège, Rajae Naji Mekkaoui, a été décorée, jeudi, par le Souverain Pontife, de la haute distinction honorifique de Grand-Croix de l’Ordre de Pie IX.

Lors de la remise de la solennelle distinction, Mgr Edgar Peña Parra, substitut pour les Affaires générales de la Secrétairerie d’État, a transmis les vœux les plus cordiaux et les sentiments de considération et d’estime du Pape François à la Très Haute Attention de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Il s’est félicité également de l’excellence des relations d’amitié et d’estime mutuelle liant le Royaume du Maroc et le Saint-Siège.

Cette distinction traduit la considération particulière et privilégiée dont jouit le Royaume du Maroc auprès du Pape et des milieux du Vatican.