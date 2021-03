L’amélioration de la qualité et de la sécurité des espaces publics est tributaire de l’intégration de la dimension “genre” dans la planification urbaine (séminaire)

lundi, 8 mars, 2021 à 21:53

Rabat – L’amélioration de la qualité et de la sécurité des espaces publics demeure tributaire de l’intégration de la dimension “genre” dans la planification urbaine, ont souligné, lundi à Rabat, des intervenants à l’ouverture du séminaire international de lancement du “Guide Référentiel pour des espaces publics urbains plus accessibles aux femmes et aux filles”.

Ce séminaire organisé à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes offre l’opportunité d’initier le débat autour de l’aspect genre dans le cadre de l’aménagement urbain et de présenter les bonnes pratiques pour des espaces publics plus accessibles à toutes et à tous et à sensibiliser les acteurs institutionnels, les maîtres-d’ouvrage, les acteurs locaux et les organisations de la société civile concernés par l’aménagement urbain aux niveau national et territorial par rapport à la prise en compte de cet aspect dans leurs projets.

Ainsi, le Wali Directeur Général des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur, Khalid Safir a indiqué que la commémoration de la journée du 8 mars au Maroc se veut une tradition qui témoigne d’un fort engagement en faveur de l’égalité du genre, mais aussi de l’importance stratégique accordée à la question des droits humains des femmes.

Il a également souligné que “la Constitution de 2011 fut un tournant décisif pour l’ancrage des droits de l’Homme et de l’égalité entre les citoyens, dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment à travers la création d’institutions et d’organes de protection des droits de l’Homme et la promotion d’organismes spécialisés à dimension sociale”.

M. Safir a, dans ce sens, estimé qu’avec l’adoption de la nouvelle Constitution, le Royaume du Maroc a franchi une étape cruciale dans son processus de promotion de la participation des femmes, en intégrant le principe de parité et la dimension genre dans la planification, la programmation et la budgétisation des départements ministériels dans un objectif de réduction des disparités liées au genre, ainsi qu’en prévoyant des dispositions de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.

Il, de même, évoqué la convention signée en avril 2017, entre ONU-Femmes et la DGCT, pour la mise en œuvre du programme 2017-2020 pour la promotion de la gouvernance territoriale sensible au genre, notant que ces conventions constituent des cadres qui englobent et coordonnent toute la coopération en matière d’égalité et d’intégration de l’approche genre au niveau territorial. “Elles ont également pour objectif d’initier et de renforcer l’institutionnalisation du genre au sein de la DGCT ainsi qu’au sein des collectivités territoriales, a-t-il poursuivi.

“La mobilité urbaine est par ailleurs un enjeu majeur dans le développement économique des villes et des agglomérations, qui nécessite des infrastructures et des équipements offrant un service de qualité, sécurisé, abordable et accessible à toutes et à tous avec une attention particulière portée aux femmes et aux filles”, a relevé M. Safir.

Il a, par ailleurs, fait savoir que des réflexions sont menées afin de mieux intégrer les dimensions du genre (femmes) et de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) dans les programmes d’accompagnement du secteur, notamment l’intégration de la dimension genre au niveau de la planification à travers l’incitation des instances locales à tenir compte de la composante genre lors de l’élaboration des études PMUD, notamment lors de la réalisation des enquêtes (désagrégation des données en fonction des sexes lors des Enquêtes Ménages Déplacement +EMD+ et satisfaction genre).

La représentante de l’ONU Femmes au Maroc, Leila Rwihi a, quant à elle, souligné que “les villes du monde entier sont confrontées au défi de l’urbanisation rapide, un phénomène qui est porteur d’opportunités nouvelles pour le bien-être des populations, mais également d’inégalités croissantes pour les plus vulnérables, tout en sachant que parmi ces facteurs d’inégalités et d’exclusion figurent la pauvreté et la violence qui se révèlent particulièrement sensibles au genre”.

Elle a, en outre, relevé que le harcèlement sexuel et les autres formes de violences sexuelles à l’égard des femmes et des filles dans les lieux publics sont une réalité quotidienne vécue par les femmes et les filles à travers le monde, soulignant que cette violence, qui est présente dans les lieux publics, limite la liberté de mouvement des femmes et des filles, réduit leur capacité à participer à l’école, au travail et à la vie publique et empêche également leur accès aux services de base, et leur possibilité de profiter d’activités culturelles et récréatives, en plus d’affecter leur santé et leur bien-être.

Pour sa part, la Directrice exécutive du Programme des Nations unies pour les établissements humains, Maimunah Modh Sharif a indiqué que l’accélération de l’urbanisation rend les villes plus fragiles et crée de multiples aspects de la discrimination à l’égard des femmes, comme notamment une participation inégale en matière de prise de décision et d’accès à diverses prestations de base.

Mme Modh Sharif a mis en garde contre la non-inclusion d’une approche de genre dans la planification urbaine qui entrave la réalisation d’un développement intégré dans les villes, appelant à cet égard à l’investissement dans les espaces publics, en en faisant un espace pour la consolidation de la cohésion, l’autonomisation économique et sociale et l’amélioration du cadre de vie en plus de renforcer la participation des femmes au processus du développement global.

Le séminaire international de lancement du “Guide Référentiel pour des espaces publics urbains plus accessibles aux femmes et aux filles” est réparti en deux sessions. La première, intitulée “Présentation du Guide Référentiel pour des espaces publics urbains plus accessibles aux femmes et aux filles”, prévoit deux présentations portant sur “l’accès des femmes et des filles aux espaces publics: un enjeu de développement et de droits humains” et les “principales orientations du Guide Référentiel” outre la signature d’un protocole d’accord sur “l’intégration de l’aspect genre dans les projets de politique de la ville”.