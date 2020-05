L’AMPCC et la Direction générale des collectivités locales passent en revue les efforts inlassables déployés en matière de lutte contre le coronavirus

vendredi, 8 mai, 2020 à 9:50

Rabat – L’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et la Direction générale des collectivités locales ont tenu, jeudi, une réunion consultative à distance, axée sur les efforts inlassables déployés par les conseils des collectivités, leurs cadres et gouverneurs, pour contribuer à la lutte contre la pandémie du Covid-19, à travers leurs différentes interventions en parfaite coordination et complémentarité avec les autorités locales.

Tenue en visioconférence, cette réunion a été également l’occasion de s’entretenir de la conjoncture que vit le Maroc en général et les collectivités locales en particulier, dans un contexte exceptionnel marqué par la pandémie du Covid-19, indique un communiqué de l’AMPCC.

Lors de cette rencontre, les intervenants ont salué les mesures proactives et préventives prises par le Maroc, conformément aux hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui supervise personnellement cette question, relevant que cette noble initiative, qui a permis d’éviter le pire, a été hautement saluée par la communauté internationale. Ils ont en outre mis en avant l’efficience et l’efficacité de l’approche marocaine dans la gestion de la crise aussi bien sur le plan sanitaire que socio-économique.

Les participants ont également salué la mobilisation nationale globale, sous la conduite sage de SM le Roi, cette mobilisation dont ont fait montre les Marocains pour surmonter l’impact de la pandémie, dans le respect total des principes de l’Etat de droit, fait savoir le communiqué.

Selon la même source, les responsables de l’AMPCC ont réaffirmé leur adhésion à la poursuite des efforts afin de faire face au Covid-19, par tous les moyens disponibles dans cette conjoncture exceptionnelle que traverse le pays à l’instar des autres pays du monde, relevant que cette conjoncture a montré l’importance du rôle des collectivités territoriales en matière de gestion locale, en tant qu’institution proche des préoccupations et besoins des citoyens, ainsi que sa disponibilité à contribuer à tout projet de développement, notamment après l’émergence d’intérêts qualitatifs au niveau de la gouvernance territoriale liés notamment aux secteurs de l’éducation, de la santé, de la digitalisation de l’administration et des activités commerciales tous types confondus.

De son côté, M. Khalid Safir, Wali directeur général des collectivités territoriales, a indiqué que les services compétents de la Direction générale des collectivités locales sont disposés à poursuivre les efforts pour renforcer et soutenir la coopération et le partenariat avec les collectivités territoriales afin qu’elles s’acquittent pleinement de leur rôle malgré la conjoncture difficile imposée par la pandémie, appelant les présidents des collectivités territoriales à intensifier les efforts et à œuvrer selon une approche participative pour réussir leurs missions liées à ce noble objectif.

M. Safir a également fait part du soutien de la Direction générale des collectivités locales à la série des rencontres consultatives que l’AMPCC envisage d’organiser par visioconférence, avec les présidents des conseils communaux au niveau des régions du Royaume, ce qui va permettra d’approfondir le débat, d’échanger les points de vue et d’écouter les préoccupations des collectivités territoriales, dans le contexte des conséquences de cette pandémie, le but étant d’examiner les moyens et les solutions possibles aux différents sujets et problématiques soulevés.

Outre M. Khalid Safir, ont pris part à cette réunion les membres du bureau exécutif de l’AMPCC, présidés par M. Mohamed Boudra, ainsi que des gouverneurs directeurs des services centraux. Des cadres de la Direction générale des collectivités locales et de l’AMPCC ont également participé à cette rencontre, conclut le communiqué.