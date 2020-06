L’AMTA réagit aux informations sur le retard de paiement des salaires des employés d’une Chambre d’agriculture

mardi, 9 juin, 2020 à 14:55

Rabat – L’Association marocaine des trésoriers payeurs et agents comptables (AMTA) a tenu samedi une réunion en visioconférence pour débattre des aspects liés aux informations qui circulent sur le retard de paiement des salaires des employés de la Chambre d’Agriculture de Guelmim Oued-noun.

Dans un communiqué rendu public mardi, l’association relevant de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) au ministère de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’administration, tient à rappeler à l’opinion publique que les attributions du trésorier payeur sont encadrées par les textes juridiques et réglementaires en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes.

Le trésorier payeur, en tant que comptable public, a des responsabilités envers la Cour des comptes et le ministère de l’Economie, des Finances et de la réforme de l’administration, souligne le communiqué, faisant remarquer que toute autre intervention en dehors de ce cadre affectera le bon accomplissement de ses missions et l’exercice du contrôle financier régi par les textes précités.

A l’instar des autres trésoriers payeurs au niveau national, le trésorier payeur auprès de la Chambre d’Agriculture de Guelmim Oued-noun exerce ses fonctions avec responsabilité et professionnalisme notamment dans ces conditions exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire, poursuit le communiqué, notant qu’au cours de cette période, cet organe de contrôle s’est mobilisé pour accompagner l’action des établissements publics et mettre en oeuvre les orientations contenues dans les circulaires du ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, en particulier en ce qui concerne l’accélération des paiements des dépenses et la réduction de leurs délais.