Lancement de la 1ère édition du Prix d’excellence pour la recherche scientifique en droits de l’Homme

jeudi, 7 mars, 2024 à 22:58

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, s’est enquis, jeudi à Rabat, de l’état d’avancement des ateliers de formation de formateurs en matière d’amélioration de l’environnement scolaire et de lutte contre le cyberharcèlement et l’intimidation.