Lancement de la 20è campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles

vendredi, 25 novembre, 2022 à 20:12

Rabat – La 20è campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles a été lancée, vendredi à Rabat, sous le thème “Tous pour un espace numérique responsable et sécurisé pour les femmes et les filles”.