Lancement à Rabat du cours régional de l’école de gestion des situations d’urgence radiologique

lundi, 5 novembre, 2018 à 12:58

Rabat – L’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a lancé, lundi à Rabat, le cours régional de l’école de gestion des situations d’urgence radiologique, avec pour objectif de gérer des programmes de préparation et de conduite d’interventions d’urgence (PCI) durables, compte tenu des normes de sûreté, des orientations techniques et des outils et supports de formation PCI de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).