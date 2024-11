Lancement de la campagne nationale de prévention contre la grippe et les infections respiratoires aigües 2024-2025 (ministère)

jeudi, 7 novembre, 2024 à 11:12

Rabat – Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a lancé, jeudi, la campagne nationale de prévention et de contrôle de la grippe et des infections respiratoires aigües, qui s’étendra durant toute la saison grippale, caractérisée par une augmentation de la circulation des virus respiratoires, particulièrement ceux de la grippe saisonnière et du COVID-19.

Dans un communiqué, le ministère indique que cette campagne, placée sous le thème “La grippe saisonnière: vaccinons-nous et respectons les mesures barrières”, a pour objectif de sensibiliser la population sur le respect des mesures barrières pour limiter la propagation des virus.

Elle vise aussi à les sensibiliser sur l’importance de la vaccination pour atténuer les complications de la maladie chez les personnes vulnérables, à savoir les femmes enceintes, les enfants de moins de cinq ans, les personnes âgées ainsi que celles atteintes de maladies chroniques.

Infection virale aiguë qui touche le système respiratoire, la grippe saisonnière survient sous forme d’épidémies saisonnières au cours de l’automne et de l’hiver, poursuit le ministère, notant que bien qu’il s’agisse généralement d’une maladie bénigne, elle peut entraîner des complications graves voire le décès, notamment chez les populations vulnérables sus-citées.

Par ailleurs, le ministère rappelle l’importance du strict respect des mesures préventives telles que le lavage des mains, la couverture du nez et de la bouche lors des éternuements ou de la toux avec un mouchoir ou le pli du coude, l’utilisation de mouchoirs à usage unique, la distanciation physique et le port éventuel du masque en cas de maladie ainsi que l’aération des espaces fermés.

Ces mesures permettent la prévention de la grippe saisonnière et la majorité des infections respiratoires qui surviennent lors de la saison hivernale, conclut le communiqué.