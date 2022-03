Lancement de la Caravane minière de la région Drâa-Tafilalet

vendredi, 11 mars, 2022 à 14:53

Le développement de la coopération dans l’agriculture et la pêche maritime a été au centre d’entretiens tenus, vendredi à Rabat, entre le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, le ministre mauritanien des Pêches et de l’Économie maritime, Dy Ould Zein et le ministre mauritanien de l’Agriculture, Sidna Ould Ahmed Ely.