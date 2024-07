Lancement à Casablanca de la 3ème édition de la campagne de sensibilisation “le Droit par l’Art”

mercredi, 3 juillet, 2024 à 22:29

La campagne de communication du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) 2024 a été conçue avec une identité visuelle et des slogans reflétant la vision prospective et optimiste de cette opération, a affirmé, mercredi à Rabat, le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami.