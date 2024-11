Lancement de la “Charte de Fès pour une mobilisation générale en faveur de l’intégrité territoriale”

vendredi, 15 novembre, 2024 à 11:14

Fès- L’Association Initiatives d’Intégration des Piliers de l’Etat Social (AIIPES) a lancé, jeudi, la “Charte de Fès pour une mobilisation générale en faveur de l’intégrité territoriale”.

Intervenant lors du 1er Forum de Fès, la présidente de l’AIIPES, Fadoua Dadoune, a indiqué que l’organisation de cette rencontre coïncide avec la commémoration du 49ème anniversaire de la Marche verte et du 69ème anniversaire de la Fête d’Indépendance, ajoutant qu’elle intervient dans un contexte de victoires diplomatiques majeures pour le Royaume dans la défense de la cause nationale.

“Le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a franchi de grands pas sur la voie de développement de ses provinces du Sud, ce qui accéléré les investissements publics et privés, en particulier dans le domaines des infrastructures, des transports aérien, maritime, ferroviaire et routier, outre les énergies”, a rappelé Mme Dadoune.

Ce forum de deux jours, a-t-elle poursuivi, vise une mobilisation globale des différentes forces vives pour valoriser et préserver l’intégrité territoriale, face à la “propagande belliqueuse et aux attaques féroces” par lesquelles le régime militaire algérien et sa bureaucratie tentent de porter atteinte à l’intégrité territoriale en soutenant le groupe séparatiste du “polisario”, qui ne dispose d’aucune légitimité internationale.

De son côté, la professeur d’histoire à la Faculté des Lettres et Sciences humaines Fès-Saïss, Majda El Karimi, est revenue sur le rôle central joué par la femme marocaine sahraouie au service du développement durable des provinces du Sud sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI.

“Ce que fait la femme marocaine sahraouie aujourd’hui n’est qu’une continuation d’un statut dont elle jouissait depuis des siècles pour se sublimer avec l’expérience de lutte pacifique sous la conduite de Feu SM Hassan II lors de la Marche Verte”, a-t-elle souligné.

Et d’ajouter qu’au cours des deux dernières décennies, la marocanité du Sahara a été consacrée sur le plan international.

Dans une déclaration à la MAP, le chercheur aux affaires sahariennes, Rachid Kanjaa, a indiqué que ce forum intervient en application du contenu du discours royal à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte, expliquant que l’affaire du Sahara marocain nécessite la mobilisation de toutes les franges de la société marocaine, que ce soit au niveau individuel ou collectif.

“Dans ce sens, ce forum vient traduire les orientations du discours royal en sensibilisant le public aux évolutions de la cause nationale, les acquis accumulés et les défis qu’il nous reste à surmonter tant au niveau de la diplomatie officielle que parallèle”, a-t-il dit.